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Прыгунья с шестом Сидорова побила рекорд олимпийской чемпионки Исинбаевой, победив на чемпионате России-2020 

Sport24 8 сентября 2020
Побит рекорд Исинбаевой
Фото: ТАСС
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на чемпионате страны в Челябинске. 29-летняя легкоатлетка выиграла с результатом 4,70 метра.
Сидорова завоевала своей четвертый титул чемпионки России по прыжкам с шестом (ранее она побеждала в 2014-м, 2015-м и 2019 годах. — Sport24) и обошла по этому показателю двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, на счету которой три золотые медали национального первенства (2002, 2013, 2016).
Второе и третье места в прыжках с шестом на ЧР по легкой атлетике-2020 поделили Аксана Гатауллина и Ирина Иванова, показавшие одинаковый результат — 4,50 метра.
В конце августа Сидорова победила на Кубке России, взяв 4,75 метра. Личный рекорд россиянки — 4,95 метра. Это достижение она установила на победном для себя чемпионате мира в Дохе в 2019 году.
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Прыгунья с шестом Сидорова победила на чемпионате России-2020 и побила рекорд олимпийской чемпионки Исинбаевой Прыгунья с шестом Сидорова победила на чемпионате России-2020 и побила рекорд олимпийской чемпионки Исинбаевой «Грязные домыслы». Шубенков отреагировал на подозрение в использовании короткого инсулина «Грязные домыслы». Шубенков отреагировал на подозрение в использовании короткого инсулина Чемпион России в прыжках в длину Меньков: «Чудом получилось выступить. До финала думал о снятии с соревнований» Чемпион России в прыжках в длину Меньков: «Чудом получилось выступить. До финала думал о снятии с соревнований»
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