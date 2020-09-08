Побит рекорд Исинбаевой

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на чемпионате страны в Челябинске. 29-летняя легкоатлетка выиграла с результатом 4,70 метра.

Сидорова завоевала своей четвертый титул чемпионки России по прыжкам с шестом (ранее она побеждала в 2014-м, 2015-м и 2019 годах. — Sport24) и обошла по этому показателю двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву , на счету которой три золотые медали национального первенства (2002, 2013, 2016).

Второе и третье места в прыжках с шестом на ЧР по легкой атлетике-2020 поделили Аксана Гатауллина Ирина Иванова , показавшие одинаковый результат — 4,50 метра.

В конце августа Сидорова победила на Кубке России, взяв 4,75 метра. Личный рекорд россиянки — 4,95 метра. Это достижение она установила на победном для себя чемпионате мира в Дохе в 2019 году.