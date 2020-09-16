Во Франции осудили экс-главу ВФЛА

Суд Парижа приговорил бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам лишения свободы в рамках дела о коррупции в IAAF (ныне World Athletics). Такое решение вынес суд в среду, 16 сентября.
Напомним, Балахничев обвинялся в коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. На фоне допингового скандала он ушел в отставку. Прокуратура требовала для функционера наказания в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в 1,8 млн евро.
Также два года тюрьмы по тому же делу получил бывший тренер сборной России по легкой атлетике в беге на длинные дистанции Алексей Мельников.