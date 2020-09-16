Во Франции осудили экс-главу ВФЛА

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Sport24: последние новости

Ласицкене: «В России есть люди, которые могут возглавить ВФЛА, но никто не хочет слушать, всем плевать»

«В России люди злые. В Америке такого нет». Ученица Тутберидзе Шелепень — о критике фигуристов после смены тренера

«В детстве воспринимал отца как предателя. Не хотел знакомиться с его семьей». Интервью с сыном Семака