Самая красивая легкоатлетка мира удивила горячим видео

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Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала на своей странице в Instagram пикантный видеоролик с отдыха в Греции, вызвавший бурную реакцию среди ее подписчиков.

Ролик, на котором 21-летняя немка дефилирует в белом бикини вдоль бассейна, был приурочен спортсменкой по случаю достижения отметки в миллион подписчиков в Instagram.

"Нас миллион", — написала Шмидт на своей странице.

Пользователи Instagram на разных языках мира восторженно отреагировали на видео девушки, оставив огромное количество восторженных комментариев и поздравлений.

Накануне легкоатлетка провела общую тренировку с футболистами дортмундской "Боруссии". Эта тема также была удостоена внимания со стороны подписчиков.

На счету Шмидт серебряная медаль юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике 2017 года, а также бронза в эстафете на европейском легкоатлетическом первенстве до 23 лет в 2019 году.

В 2017 году она была признана самой сексуальной спортсменкой мира.