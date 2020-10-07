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Исинбаева объяснилась за путанную речь перед Путиным: «Главное не то, как я сказала, а главное, что сказала» 

Sport24 и ещё 17 12 часов назад
Исинбаева объяснила свой конфуз перед Путиным
Фото: РИА Новости
Знаменитая российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008) Елена Исинбаева записала видео, на котором объяснилась за свою путанную речь перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Накануне состоялось заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Исинбаева переволновалась, выступая перед Путиным, и запуталась в своей речи.
После этого Исинбаеву начали активно высмеивать в соцсетях. От шуток не удержались в том числе самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников и известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин.

«Конечно, кому-то это может показаться смешным, — сказала Исинбаева о своем конфузе. — Но когда ты держишь слово перед президентом страны, то, конечно, это нормально, что ты волнуешься. И слова иногда путаются, и мысли путаются. Но главное не то, как я сказала, а главное, что сказала».

Исинбаева переволновалась и рассмешила Путина
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Комментарии 50
Легкая атлетика , Видео , Прочее , Евгений Кафельников , Василий Уткин , Елена Исинбаева , Владимир Путин
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