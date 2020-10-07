Исинбаева объяснила свой конфуз перед Путиным

Знаменитая российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008) Елена Исинбаева записала видео, на котором объяснилась за свою путанную речь перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Накануне состоялось заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Исинбаева переволновалась, выступая перед Путиным, и запуталась в своей речи.
«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет… ууууу… в общем то, что вы сказали сделать, мы это делаем»: Елена Исинбаева одинаково компетентна во всех вопросах pic.twitter.com/kjohSSGEsh— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 6, 2020
После этого Исинбаеву начали активно высмеивать в соцсетях. От шуток не удержались в том числе самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников и известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин.
«Конечно, кому-то это может показаться смешным, — сказала Исинбаева о своем конфузе. — Но когда ты держишь слово перед президентом страны, то, конечно, это нормально, что ты волнуешься. И слова иногда путаются, и мысли путаются. Но главное не то, как я сказала, а главное, что сказала».