Исинбаева объяснила свой конфуз перед Путиным

«Конечно, кому-то это может показаться смешным, — сказала Исинбаева о своем конфузе. — Но когда ты держишь слово перед президентом страны, то, конечно, это нормально, что ты волнуешься. И слова иногда путаются, и мысли путаются. Но главное не то, как я сказала, а главное, что сказала».