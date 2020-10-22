«Заложница за то, что русская»

Чемпионка мира Сальва Эйд Насер, отстраненная за нарушение антидопинговых правил, сможет вернуться к соревнованиям в новом сезоне по решению трибунала World Athletics. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене возмутилась отменой отстранения спортсменки из Бахрейна, поскольку в ее ситуации организация не делала никаких поблажек.

Дело легкоатлетки Сальвы Эйд Насер получило новое развитие событий, которое возмутило трехкратную чемпионку мира Марию Ласицкене.

В июне 22-летняя спортсменка из Бахрейна, специализирующаяся в беге на короткие дистанции, была отстранена от соревнования на неопределенный срок в связи с нарушением антидопинговых правил. Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) установил, что Насер больше трех раз нарушила регламент доступности для тестирования: она пропустили допинг-тесты в течение одного календарного года четырежды — дважды в марте 2019 года, а также по разу в апреле 2019-го и январе 2020-го. Действия бегуньи нарушили кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Тем не менее 20 октября трибунал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) постановил отменить временную дисквалификацию Насер, поскольку, по сведениям организации, факт пропуска тестирования в апреле 2019-го не был доказан, а пропуск в марте 2019-го был зачтен как январский, в результате чего его не включили в 12-месячный период. Соответственно, оснований для отстранения спортсменки трибунал не нашел — согласно регламенту, наказание следует от трех и более пропущенных тестов («флажков») за один год.

«Я никогда не была обманщицей и не буду. Я только пропустила три теста — это нормально. Такое бывает. Это может случиться с каждым», — говорила Насер в интервью The Guardian.

Сальва Эйд Насер — чемпионка мира, двукратная победительница Азиатских игр. В 2019-м году, когда спортсменка, как предполагалась, избежала тестирования, она выиграла забег на 400 метров на мировом первенстве (установив рекорд Азии и лучший результат сезона) в Дохе и выиграла бронзу в смешанной эстафете на этом же турнире. После чемпионата мира она не сдала ни одного теста. При этом WADA также, как оказалось, один раз допустило оплошность в сотрудничестве с Насер: в январе 2020-го допинг-офицеры прибыли, чтобы взять анализ у спортсменки, но не обнаружили ее на месте. Тогда с ней пытались связаться по телефону, но актуального номера атлетки не было в базе агентства. Насер же так и не ввела актуальные данные о своем местонахождении в базу.

На непоследовательность в действиях World Athletics после новостей об отмене дисквалификации Насер жестко высказалась Ласицкене.

«Оказывается, быстрее нарушить правила, пропустив четыре допинг-теста, и стать свободным, чем оказаться многолетним заложником за то, что ты русская», — написала она в Instagram.

Ближайшим турниром, на котором выступит Ласицкене, будет «Битва полов» в Москве. Соревнования намечены на 24 января следующего года. Летом 2021-го должны состояться Олимпийские игры в Токио, куда легкоатлетке, вполне вероятно, будет закрыт вход в связи с санкциями в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На текущий момент Ласицкене лишена возможности выступать на международных стартах. В летнем сезоне она одержала победу на чемпионате России в Челябинске, затем приняла участие на командном чемпионате страны в Сочи, после чего ушла в отпуск.

Тем не менее угроза непопадания на Олимпиаду все отчетливее маячит перед Ласицкене — World Athletics приостановила выдачу нейтральных статусов отечественным спортсменам.

Что же касается Насер, то AIU обладает правом обжаловать решение World Athletics в течение 30 дней после отмены дисквалификации. Президент WADA Витольд Банька в свою очередь не исключил, что организация обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) по факту вердикта трибунала.

«Я озадачен решением трибунала World Athletics по делу Сальвы Эйд Насер. WADA тщательно проанализирует его и при необходимости использует право на апелляцию», — написал Банька в Twitter.

Пропуск четырех допинг-тестов грозил Насер запретом на участие в Олимпиаде. Теперь она туда с большой долей вероятности все же поедет, если WADA и AIU не добьются пересмотра дела. При этом если бы Игры прошли в намеченные сроки — летом 2020-го — то Насер бы пропустила соревнования.