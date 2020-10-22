Российский чемпион дисквалифицирован

Все новости на карте

Малигов — чеченский тяжелоатлет, обладатель Кубка президента РФ 2015 и 2016 годов. Весной 2017 года в Хорватии он завоевал золото чемпионата Европы в весовой категории до 94 кг.

Также четырехлетнею дисквалификацию получил серебряный призер чемпионата Европы 2015 года Чингиз Могушков.

Дисквалификация Малигова отсчитывается с 16 августа прошлого года.

Sport24: последние новости

Из-за предателей Россия может оказаться в изоляции. Супруги Степановы, сами принимавшие допинг, скрываются в США

Легкоатлет Максим Краснов дисквалифицирован на четыре года

Ласицкене: «Видимо, быстрее нарушить допинг-правила и стать свободным, чем быть заложником за то, что ты русская»