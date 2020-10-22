Российский чемпион дисквалифицирован

Чемпион Европы 2017 года по тяжелой атлетике Адам Малигов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Дисквалификация Малигова отсчитывается с 16 августа прошлого года.
Также четырехлетнею дисквалификацию получил серебряный призер чемпионата Европы 2015 года Чингиз Могушков.
Малигов — чеченский тяжелоатлет, обладатель Кубка президента РФ 2015 и 2016 годов. Весной 2017 года в Хорватии он завоевал золото чемпионата Европы в весовой категории до 94 кг.