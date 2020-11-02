Российская легкоатлетка Юлия Степанова, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказала о боязни возвращаться на родину. Об этом сообщает Evening Standart.

По словам спортсменки, в России ее могут убить и представить это как несчастный случай. Она также отметила, что не чувствует себя героем, но благодаря рассказанной правде ее больше не тяготит груз лжи. Степанова добавила, что не знает, поменялась ли ситуация с применением допинга в России. По ее мнению, русский менталитет заключается в жульничестве.

Юлия Степанова , выступавшая в беге на средние дистанции, в 2014 году вместе с бывшим сотрудником Российского антидопинговго агентства (РУСАДА) Виталием Степановым переехала в США и стала информатором WADA. В результате допингового скандала, вызванного показаниями Степановых, ряд российских спортсменов, включая всех легкоатлетов (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной ) не выступил на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Степанова отбывала двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенных препаратов с 2013 по 2015 год, ее результаты с 2011-го были аннулированы. Помимо этого, она не была допущена до участия в Олимпиаде-2016.