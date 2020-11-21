Интимные фотографии и видеозаписи четырех британских спортсменок были украдены и оказались в сети. Об этом сообщает The Sun.

Имена атлеток не сообщаются. Уточняется, что материалы хранились на телефонах. Агент одной из спортсменок рассказал источнику, что его подопечная находится в замешательстве и не знает, что делать. В Национальном центре кибербезопасности прокомментировали случившееся, посоветовав спортсменам использовать более надежные пароли.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой . В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Футболист также лишился капитанской повязки в «Зените»

После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.