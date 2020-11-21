Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Матч-центр
20 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
1 1
Уэска Уэска
21 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
1 0
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
2 2
Зенит Зенит
Спартак М
Спартак М
1 1
Динамо М Динамо М
21 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
1 1
Эльче Эльче
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
2 2
Сельта Сельта
21 ноября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Арминия
Арминия
1 2
Байер Байер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 3
Штутгарт Штутгарт
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
1 0
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
21 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 2
Челси Челси
Астон Вилла
Астон Вилла
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
14:00
Сочи Сочи
Ротор
Ротор
16:30
Урал Урал
Рубин
Рубин
19:00
Ростов Ростов
22 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Хетафе Хетафе
Кадис
Кадис
18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
20:30
Вальядолид Вальядолид
22 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
20:00
Унион Унион
22 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
15:00
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
19:30
Арсенал Арсенал
23 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Химки Химки
23 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Бетис Бетис
23 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Саутгемптон Саутгемптон
27 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Леванте Леванте
27 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Вердер Вердер
27 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
28 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
14:00
Зенит Зенит
Химки
Химки
16:30
Краснодар Краснодар
Ахмат
Ахмат
19:00
Локомотив М Локомотив М
28 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
16:00
Кадис Кадис
Валенсия
Валенсия
18:15
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
20:30
Севилья Севилья
28 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Фрайбург Фрайбург
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Бавария Бавария
Унион
Унион
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:00
Бёрнли Бёрнли
Эвертон
Эвертон
20:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед

Интимные фото и видео четырех британских спортсменок оказались в сети 

Lenta.ru 1 час назад
Интимные фотографии и видеозаписи четырех британских спортсменок были украдены и оказались в сети. Об этом сообщает The Sun.
Имена атлеток не сообщаются. Уточняется, что материалы хранились на телефонах. Агент одной из спортсменок рассказал источнику, что его подопечная находится в замешательстве и не знает, что делать. В Национальном центре кибербезопасности прокомментировали случившееся, посоветовав спортсменам использовать более надежные пароли.
7 ноября в сети появилось видео интимного характера с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Футболист также лишился капитанской повязки в «Зените».
Раскрыта новая версия "слитого" интимного видео Дзюбы
После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.
Последние новости
Путин заявил о риске девальвации национальных валют Путин заявил о риске девальвации национальных валют Россия ввела санкции против британцев по «делу Магнитского» Россия ввела санкции против британцев по «делу Магнитского» Путин продлил действие контрсанкций Путин продлил действие контрсанкций
Комментарии 2
Легкая атлетика , Видео , Артем Дзюба , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
«Удерживал девушку у себя дома и насиловал»
01:32
«Удерживал девушку у себя дома и насиловал»
Футбол
АПЛ косит коронавирус
01:32
АПЛ косит коронавирус
Премьер-лига
Соперник сборной России может перебраться в АПЛ
02:02
Соперник сборной России может перебраться в АПЛ
Премьер-лига
«Спартак» поиздевался над Трампом
02:02
«Спартак» поиздевался над Трампом
Премьер-лига
«Боль повсюду»: легенда футбола не смог победить рак
02:02
«Боль повсюду»: легенда футбола не смог победить рак
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
02:32
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение