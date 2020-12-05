"Друзья, с сожалением сообщаю. Я вынуждена прервать свою профессиональную деятельность на долгое время. Антидопинговое разбирательство закончилось, и к сожалению, не в мою пользу. Мы провели большую работу по сбору доказательств, но по мнению экспертов мои доводы оказались не убедительными. Увы, не всегда в составе БАДа указаны все вещества, содержащиеся в нем. Что не снимает моей ответственности, но заставляет задуматься. Анализы препаратов спортивного питания в трех лабораториях подтвердил наличие запрещенного вещества. Но по мнению экспертов и адвоката той стороны, это не является доказательством моего непреднамеренного приема. Я обязательно постараюсь опубликовать список этих добавок для того, чтобы предупредить других спортсменов об опасности и не дать им попасть в мою ситуацию", — написала Арзамасова.