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Матч-центр
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
0 0
Майнц Майнц
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Ротор
Ротор
1 0
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
2 0
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
3 1
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 2
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Арминия
Арминия
0 1
Аугсбург Аугсбург
Кёльн
Кёльн
0 4
Байер Байер
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
5 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
Лестер Сити
Лестер Сити
0 2
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17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Химки
Химки
3 2
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Краснодар
Краснодар
1 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
1 3
ЦСКА ЦСКА
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Английская Премьер-лига

2 из 2
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Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

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1 из 1
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Тамбов
Тамбов
1 1
Урал Урал
18 декабря

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Атлетик Б
2 0
Уэска Уэска
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Унион
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Боруссия М
1 2
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РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
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Аугсбург
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Кристал Пэлас
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Саутгемптон
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Эвертон
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Сельта
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Челси
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Севилья Севилья
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Атлетико М Атлетико М
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Вальядолид
Вальядолид
00:00
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
00:00
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Хетафе
Хетафе
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24 декабря

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00:00
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Лестер Сити
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Астон Вилла
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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Фулхэм
18:00
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15:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
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Челси
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Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
21:00
Арсенал Арсенал
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед

Баздырева и ещё три легкоатлетки получили дисквалификации за нарушения антидопинговых правил 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Российские легкоатлетки Анастасия Баздырева, Марина Пантелеева, Марина Поспелова и Олеся Свиридова получили дисквалификации на разные сроки из-за нарушений антидопинговых правил.
Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Бегунья Баздырева была дисквалифицирована на восемь лет. В её допинг-пробе был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Срок дисквалификации — с 29 января 2018 года по 28 января 2026 года. В 2015 году Баздырева стала одной из героинь фильма немецкого телеканала ARD об использовании допинга в лёгкой атлетике. На скрытую камеру она рассказывала о том, что использует стероиды.
Бегунья Пантелеева отстранена на четыре года — с 21 мая 2020 года по 20 мая 2024 года. Результаты, показанные спортсменкой с 20 июня 2015 года по 19 июня 2019 года, были аннулированы. В её допинг-пробе был обнаружен метаболит станозолола.
Бегунья Поспелова дисквалифицирована на два года за рекомбинантный эритропоэтин. Её дисквалификация началась 3 сентября 2018 года и истекла 2 сентября 2020 года.
Толкательница ядра Свиридова дисквалифицирована вплоть до 13 июня 2024 года. Это её повторная дисквалификация, поскольку во время своего предыдущего отстранения она выступила судьёй на региональных соревнованиях.
Ранее Сысоев высказался о вердикте CAS в деле против российского спорта.
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Комментарии 47
Легкая атлетика , Видео , Российские спортсменки , Анастасия Баздырева , Марина Поспелова , Марина Пантелеева , Олеся Свиридова
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