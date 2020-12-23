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Клишина: «Пока не вернут флаг, популярность легкой атлетики будет падать. В России даже не знают, как я выгляжу» 

Sport24 3 часа назад
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась мнением о том, что после решения CAS по РУСАДА, популярность легкой атлетики только упадет. 17 декабря Спортивный арбитражный суд отстранил Россию на два года.

«В моей группе вообще об этом никто не знает. Даже тренер, наверно. Но я почитала. Такого прецедента раньше не было. Хотелось бы услышать мнение юристов. Мы привыкли, что нас курирует WADA. И то, что сейчас некая структура пытается поставить себя выше WADA, — не думаю, что это уместно.

Мне кажется, что да, ситуация усугубится. По крайней мере, до того момента, пока мы не получим обратно флаг, популярность будет падать. Начнем с того, что у всей нашей сборной, кроме меня, нет права выступать на международных стартах. Мы, спортсмены, не вечные. У нас в России — профессиональный спорт — это основной заработок. Если ситуация будет продолжаться, на какой мотивации тренироваться? Выступать только на чемпионате России и других соревнованиях внутри страны? Стимула нет. Любые родители вряд ли отдадут ребенка в легкую атлетику с прицелом на будущее, на профессиональный спорт. Если бы я была обычным родителем, не спортсменом, у меня в глазах было бы сейчас только «допинг, допинг, проблемы, нейтральные спортсмены», и все. Я бы лучше в другое место отдала, в плавание, например. Все это, конечно, накладывает огромный отпечаток на будущее легкой атлетики.
У нас в принципе и раньше никогда не было особой любви к этому виду спорта. Хотя чемпионат мира 2013 года в Москве меня приятно удивил. Было по-настоящему много людей. А все почему? Люди узнали, что бежит Усейн Болт — самый быстрый человек на земле, и сразу — полный стадион. А у нас что, своих звезд не хватает? Ласицкене — не звезда? Если бы сама страна это продвигала, люди бы больше интересовались. Не хватает огласки, не хватает хороших телетрансляций. Когда что-то пропадает с телеэкранов, об этом все забывают. О наших легкоатлетах мало говорят, мало знают. Здесь, в США, например, если ты скажешь кому-то, что участвовала в Олимпиаде — этот человек твой пожизненный фанат. Тут это по-другому воспринимают.
У нас же совсем не так. Приведу пример. Когда я переезжала, то не выбирала страну. Если бы мне предложили любую теплую страну с хорошим тренером, я бы согласилась. Но так вышло, что это была именно Америка. В России же мой переезд восприняли именно как переезд из России в США. Изначально я жила во Флориде, недалеко от океана. Ну кто не воспользуется такой возможностью? Во время тренировок я тренируюсь, у меня нет времени выкладывать фото или снимать видео. Так что пару раз в неделю я выкладывала фото с пляжа, сделанные в единственный выходной день, и на меня каждый раз выливался поток хейта. Все писали, что я не тренируюсь, ничего не делаю и только на пляже загораю целыми днями. Такое вот отношение у людей. И оно уже настолько укоренилось, что изменить его будет очень сложно.
Легкая атлетика может стать такой же популярной, как и фигурное катание? Почему нет? Нам же просто не дают эту возможность. Чем подкупает Олимпиада в Сочи? Медалями. Молодые и красивые девочки, парни, пары — все потрясающе отработали и принесли стране золотые медали. Мы же тоже хотим это делать. Просто нам сейчас никто не дает. У нас даже нет флага. Если бы у нас все это было — ну разве мы бы не приносили медали? Если откатиться на десять лет назад, то легкая атлетика на Олимпийских играх приносила нам больше всего медалей, золотых медалей. Потом это начало сводиться к нулю. Во многом из-за того, что мы выступаем под нейтральным флагом. И все просто уже похоронили этот вид спорта. Представь, если обычный человек сейчас включит легкую атлетику по телевизору. Он что, знает, как выглядит Маша Ласицкене? Как выгляжу я, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова? Будет так: идет, скажем, чемпионат мира. Телезритель ищет русских, за кого можно поболеть. А нет русских. Потому что нет флага. Там написано какой-то «NA», и все, человек сразу выключит. И такая ситуация уже пять лет.
Фигурное катание же везде показывают. Согласна, что, наверно, это более красиво, элегантно. Плюс — это взаимосвязано с ледовыми шоу, которые пиарят этот вид спорта. Это тоже увеличивает интерес. Конечно, из легкой атлетики такое не сделаешь. Но ситуация сейчас ушла вообще не в нужную для нас сторону. Мы просто не можем показать людям, что такое легкая атлетика, что она есть в стране», — цитируют Клишину РИА Новости.

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Комментарии 56
Легкая атлетика , Видео , Анжелика Сидорова , Дарья Клишина , Сергей Шубенков , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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