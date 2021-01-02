«Лютый колхоз. Зачем так позориться?»

Прыгунья в длину Дарья Клишина , которая считается одной из самых красивых спортсменок России, была подвергнута жесткой критике. В середине декабря на ютуб-канале Schwartz Entertainment была опубликована песня и клип Клишиной с ней самой в главной роли. Многие посчитали творчество Дарьи недостаточно хорошим и высмеяли ее в комментариях.

1: Ох, Даша, какой же это фейспалм… Это даже не старомодно, это лютый колхозный кринж…

Пол Харис: Когда зарулил в 5 утра в обрыганое караоке, а там Alexey Samarkin: Это даже для эстрады 90-х очень плохо, кринж какой-то one eno: Печальный колхоз. Пока Даша молча фоткает свой филей, кажется, что IQ гораздо больше

Andrey Kokashinsky: Глубокосодержательный текст. Аж 4 строчки

Данила Махалин: Какой ад

Сергей Гончарик: Это новое эстрадное направление — песня без слов. Или сколько их, 10-12? Музыкальное хокку

Andrey Gerashchenko: Это самое нелепое видео, которое я видел за последние несколько лет Alex Bochkov: Девяностые вернулись

Fix The Tempo: Жесть вообще. Дарья, лучше прыгай, не надо вот этого

Андрей Михайлов : Нравилась мне Клишина до этого дня ala ale: Поющие трусы, классика жанра. Подарок от папика… Грустно, девушки

Nadya Berzin: Клип — треш, песня — дно. Очередное доказательство, что «не умеешь — не берись»

иван подушкин: Испанский стыд

Oleg: Образцовый колхоз

Alex: Если у Даши с головой все в порядке, то больше петь и в клипах сниматься не будет

KONSTANTIN 86: Дааашааа, не твое, без грубостей. Бросай это дело. Ищи другие таланты

Bellerofontm: Текст — это уровень поэта цветика с рифмой в 2 строчки, музыка — это уровень десятиклассника, получившего в подарок дешевый синтезатор, ну и солистка — это уровень спортсмена, решившего: все поют и я смогу. В итоге фуфло, которым и так завален ютуб. Даша, умеешь прыгать — прыгай, петь — это не твое!