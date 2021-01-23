Вице-чемпионка Олимпийских игр, 7-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина возвращается к работе на телевидение. В последний раз Батыршина работала в кадре еще во время Олимпиады в Сочи, когда была ведущей «Олимпийского канала».

«Для меня большая радость вернуться в эфир главного спортивного канала России. Спорт — это моя жизнь, я в четыре года впервые вошла в гимнастический зал, и уже через девять лет поднялась на высшие ступени пьедесталов европейских и мировых чемпионатов. Со многими коллегами с телеканала «Матч ТВ» мы вместе начинали работать над спортивным вещанием в России, и я счастлива сегодня вновь влиться в дружный коллектив и сказать телезрителям: «Все на Матч!» — отметила Батыршина.

Родилась Яна в Ташкенте, где и начала свою гимнастическую карьеру. В 9 лет Яна пробилась в сборную Узбекской ССР, а через год получила приглашение в молодежную сборную СССР. После распада Советского союза семья Батыршиных переехала в Москву — Ирина Винер убедила родителей Яны в необходимости переезда и обещала, что их дочь станет олимпийской чемпионкой.

Сперва Яну тренировала Вера Шаталина, но после ее победы на юношеском первенстве Европы Винер стала лично следить за тренировочным процессом. За свою карьеру Батыршина выиграла 180 медалей (включая серебро ОИ и 7 побед на ЧМ) и более 40 кубков, но за всем этим стояли постоянные конфликты между тренером и ученицей.

«Я никогда не любила гимнастику как спорт. Наслаждалась лишь самим танцем. Я просто забывалась в нем. Но, опускаясь на землю, каждый раз резко приходила в себя, потому что все время слышала упреки, обидные и незаслуженные. Даже когда выиграла олимпийское серебро, Ирина Александровна сказала: «Эта медаль не твоя».

Так день, который мог стать счастливейшим в моей жизни, стал одним из самых ужасных.

«Ирина Александровна, конечно, сделала для меня очень много. Но она так часто повторяла: «Без меня ты — никто!», что в конце концов я сорвалась и решила доказать, что это не так. Что я личность сама по себе. Я чувствовала, что должна уйти. Ведь если останусь, то признаю свою слабость и снова спрячусь под ее крыло, надежное, но жесткое», — вспоминала Батыршина.

В 1998 году Яна завершила свою спортивную карьеру, уже через год она возглавила сборную Бразилии. В 2000-м Батыршина начала работать на телевидении, параллельно с этим завершив обучение в Харьковском институте физкультуры.

Батыршина вела не только выпуски новостей, в ее послужном списке есть «До 16 и старше», «Форт Боярд», проект «Народный артист» и т. д.

Некоторое время слухи связывали Батыршину и одного из лучших хоккеистов НХЛ Павла Буре . Познакомились они в аэропорту, потом несколько раз встречались — обедали в ресторанах вместе с Винер и другом Буре Анзори Аксентьевым.

«Было очень мило и интересно, потому что Буре, конечно, на редкость умный человек. А когда я улетала в Бразилию, Паша мне позвонил и пожелал удачи. Вот, собственно, и все.

Конечно, никакого романа не было, Паше нужна сильная женщина, знающая, чего хочет, чтобы держала его крепко-крепко. Я не такая. Мне хочется, чтобы меня саму кто-то держал и всячески добивался моего расположения», — говорила Батыршина.