Ласицкене третий раз подряд победила на турнире «Битва полов»

Действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене одержала победу на турнире прыгунов в высоту "Битва полов", который проходил в Москве. 28-летняя спортсменка взяла высоту 2 метра и набрала 1219 очков.

Второе место занял серебряный призер чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко, который сумел прыгнуть на 2,31 м (1188), установив лучший результат сезона в мире. Третьим стал победитель зимнего чемпионата Европы — 2015 Даниил Цыплаков (2,29 м, 1170).

В одном турнире принимали участие мужчины и женщины. В состязании использовалась таблица подсчета очков венгра Божидара Спириева, которая основана на статистических данных. Если сравнивать результаты, то 2,05 м у женщин — это мужские 2,40 м. Мировой рекорд в помещении в прыжках в высоту у женщин (2,08 м) оценивается в 1299 очков, у мужчин (2,43) — в 1296.

Первые места в "Битвах полов" 2019 и 2020 годов занимала Ласицкене. В "Битве полов" — 2018 победу одержал серебряный призер зимнего чемпионата мира — 2018 Данил Лысенко , в настоящее время отстраненный от участия в соревнованиях в связи с возможными нарушениями антидопинговых правил.

Лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту у женщин принадлежит украинской спортсменке Ярославе Магучих — 2,02 метра. Он был установлен 9 января на турнире в Киеве.