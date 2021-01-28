Бывший глава ВФЛА высказался о положительном допинг-тесте Шубенкова 

Бывший руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев высказался о положительном допинг-тесте бегуна Сергея Шубенкова.
Об этом сообщает "СЭ". По его мнению, обнаруженный препарат в пробе спортсмена не является сильнодействующим, поэтому делать какие-либо выводы пока рано.
"Я не верю, что Сергей или его тренер могли специально нарушить допинговые правила. Скорее всего, это случайное применение, но и оно требует объяснений. Хочется верить, что все закончится небольшим наказанием в ходе объяснений, которые даст атлет", — сказал Балахничев.
Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал положительный допинг-тест бегуна Сергея Шубенкова.