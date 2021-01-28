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«Наглая клевета»: Шубенков открестился от допинга 

Газета.Ru 1 час назад
Легкоатлет Сергей Шубенков утверждает, что не получал претензий по поводу подозрений в нарушении антидопинговых правил. Днем ранее сообщалось, что в допинг-пробе чемпиона мира якобы был обнаружен запрещенный препарат фуросемид. По словам Шубенкова, из Athletics Integrity Unit ему действительно прислали письмо, но ему не грозит дисквалификация.
«Допинговая» история, развернувшаяся вокруг российского легкоатлета Сергея Шубенкова, судя по всему, сошла на нет.
Днем ранее ряд СМИ (News.ru, «Матч ТВ», «СЭ») распространили информацию о том, что Шубенков сдал положительный допинг-тест. Они писали, что в анализе чемпиона мира 2015 года был обнаружен фуросемид. При этом, как утверждал интернет-портал News.ru, его спортсмен употребил якобы для того, чтобы скрыть в организме некое другое запрещенное вещество.

«Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещенного препарата. Министр спорта Олег Матыцин отправился в Барнаул по этому вопросу (там проживает Шубенков — «Газета.Ru»)», — уточнил источник издания, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Кроме того, эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления ВФЛА Маргарита Пахноцкая, как было сказано в новости, уже проинформировала о произошедшем главу рабочей группы по реабилитации ВФЛА Руне Андерсена. Тренер Шубенкова Сергей Клевцов, как и сам атлет, отказался комментировать информацию о допинге.
Однако на следующий день Шубенков высказался. По словам трехкратного чемпиона Европы, данные о том, что он применял фуросемид, не соответствуют действительности. 30-летний спортсмен утверждает, что никогда в жизни не употреблял запрещенные препараты и не был уличен в этом. Клевцов в свою очередь посоветовал «тому, кто это распространил, рассказать, откуда взял информацию».

«Вау, воистину проснулся знаменитым. Следует написать. На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещенку для подготовки, никогда никого не обманывал. Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось.


Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»!


Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… Проехали…» — написал Шубенков в своем Instagram.

Так или иначе, Шубенков подтвердил, что недавно получил от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit письмо, содержание которого, впрочем, не уточнил. Вполне вероятно, что именно письмо от AIU стало поводом для публикации недостоверного «вброса» про фуросемид у атлета. Шубенков же уверяет, что никакие отстранения ему не грозят.

«Тем не менее мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме. Спасибо всем, кто «новостям» не поверил», — добавил Шубенков.

Фуросемид представляет собой диуретик, наиболее часто используемый для снижения веса. Многие эксперты изначально не поверили в то, что Шубенков мог принимать препарат или, главным образом, употребить его осознанно, поскольку никакого смысла для улучшения спортивных результатов легкоатлета он не несет. В других случаях фуросемид действительно может оказывать перекрывающий эффект для спортсменов, которые желают скрыть наличие в организме более серьезного допинга.
В российском спорте уже был один известный случай применения фуросемида, когда в 2001 году двухлетнюю дисквалификацию получили художественные гимнастки Алина Кабаева и Ирина Чащина. Впоследствии тренер Ирина Винер объясняла, что препарат оказался у них в крови случайно: они использовали пищевые добавки по рекомендации медиков, и одна из упаковок из аптеки оказалась с содержанием фуросемида, тогда как в состав препарата должны были входить не относящие к запрещенным другие диуретики.
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Комментарии 2
Легкая атлетика , Видео , Маргарита Пахноцкая , Ирина Чащина , Ирина Винер , Олег Матыцин , Сергей Клевцов , Сергей Шубенков , Алина Кабаева , Газета.Ru
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