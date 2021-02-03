Украинка Могучих превзошла личный рекорд Ласицкене

Ради рекордной попытки юная спортсменка нарушила собственное правило. И не прогадала.

Обычный зимний турнир по лёгкой атлетике в Банско-Быстрице внезапно стал историческим. Ведь в прыжках в высоту был побит рекорд Украины, показан лучший результат сезона в мире и установлен мировой рекорд среди юниоров.

19-летняя украинка Ярослава Могучих преодолела планку на высоте 2,06 м — так высоко зимой не прыгала даже трёхкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене ! Их соперничество началось на чемпионате мира 2019 года в Дохе. Продолжится ли в Токио?

Ярослава Могучих впервые заставила заговорить о себе в мае 2019 года в Дохе на этапе «Бриллиантовой лиги», когда стала самой молодой в истории победительницей в истории турнира. На тот момент она была обычной школьницей из Днепра и готовилась к выпускным экзаменам.

Хотя как обычной… Победительницей всего, что возможно по юниорам. Но на взрослом уровне ничего не добивавшаяся. Она говорила тогда, что её цель — попробовать преодолеть планку на высоте 2 метра, а мечта — отобраться на взрослый чемпионат мира.

Через четыре месяца Могучих уже не просто выступала на главном турнире года в той же Дохе, но и дала настоящий бой безоговорочной фаворитке россиянке Марии Ласицкене. Могучих преодолела тогда и двухметровый рубеж, и прыгнула на 2,02 м, но продолжать соревноваться дальше уже не могла — не осталось никаких эмоций.

Серебряная медаль взрослого чемпионата мира в 18 лет в соперничестве с гениальной российской прыгуньей — это дорогого стоит.

В мировых прыжках в высоту зажглась новая звёздочка. Но после турнира в Банско-Быстрице говорить про звёздочку уже нелепо. Ярослава Могучих — самая настоящая звезда. Её серия прыжков в небольшом словацком городке впечатляет: 1,85 м, 1,90 м, 1,96 м, 1,99 м, 2,01 м, 2,03 м и в итоге прыжок на рекорд — 2,06 м!

Причём планки на высотах больше двух метров она преодолела с первой попытки!

Ученица прекрасного тренера Татьяны Степановой после рекордного прыжка призналась, что вообще не хотела его делать, а единственной задачей на словацком турнире было улучшение личного рекорда до отметки 2,03 м. Но азарт захлестнул.

«Я искренне благодарю моего тренера Татьяна Степанову. Без неё этот результат не был бы возможным. Я ехала в Банско-Быстрицу с целью поднять свой личный результат на 1 см и преодолеть 2,03 м. Взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 2,06 и это… это было невероятно! Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет!» — приводит эмоции спортсменки официальный сайт федерации лёгкой атлетики Украины.

Высота 2,06 м — третий результат в истории женских прыжков в высоту в закрытых помещениях. Год назад на «Русской зиме» трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене прыгала на 2,05 м, что является для неё лучшим результатом в карьере в залах.

Ярослава перепрыгнула Машу на сантиметр. И что это значит? Неужели мировое лидерство Ласицкене, выигрывающей все важнейшие турниры на протяжении последних лет, под угрозой? Пока нет. Но похоже, на Олимпиаде в Токио нас ждёт фантастическая дуэль в секторе женских прыжков в высоту. Если обе участницы, конечно, доедут до Японии. Ведь у Могучих никаких проблем с попаданием на Игры не будет, а в отношении российских легкоатлетов ничего не ясно.