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Бывший глава ВФЛА Шляхтин дисквалифицирован на 4 года 

Спорт-Экспресс и ещё 2 17 февраля 2021
Экс главу ВФЛА Шляхтина дисквалифицировали на 4 года
Фото: ФК «Крылья Советов»
Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин дисквалифицирован на 4 года по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко, сообщает 17 февраля пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit на официальном сайте.
Помимо Шляхтина, аналогичные наказания получили бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, бывшие сотрудницы федерации Елена Иконникова и Елена Орлова, а также член правления ВФЛА Артур Карамян.
Все пятеро признаны виновными в фальсификации документов, соучастии, неспособности сообщить об антидопинговых нарушениях и отказе в сотрудничестве со следствием. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2019 года. Решение Athletics Integrity Unit может быть обжаловано.
Все участники дела были временно отстранены за вмешательство в расследование по делу Даниила Лысенко. Им были предъявлены обвинения в подделке документов, которые Лысенко предоставил для объяснения пропуска допинг-тестирования.
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Комментарии
Легкая атлетика , Александр Паркин , Даниил Лысенко , Дмитрий Шляхтин , Елена Орлова , Елена Иконникова
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