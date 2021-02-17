Гимнастка Спиридонова объявила о завершении карьеры 

Серебряный призёр Олимпийских игр-2016 в командном многоборье, чемпионка мира 2015 г. в упражнениях на брусьях Дарья Спиридонова объявила о решении завершить спортивную карьеру. Об этом 17 февраля она написала в Instagram.

«Я обожаю выступать на соревнованиях и получать эти нереальные эмоции. Но со временем интерес к тренировкам начал пропадать, — написала Спиридонова. — Благодарна спорту за всё! Теперь начинается новая жизнь, новые возможности, новая история».

Ранее старший тренер женской сборной РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскрыла причины невключения Дарьи Спиридоновой и Елены Ерёминой в список кандидатов в нацкоманду на 2021 год.

По ее словам, спортсменки уже не способны успешно выступать на высшем уровне.

«У Спиридоновой и Ерёминой все нормально. Они тренируются, но уже тренируются не для большой гимнастики, а для себя», — приводит ее слова «Р-Спорт».

Тренер добавила, что Ерёмина может выступить на ЧР, в Спиридонова занялась своим бизнесом, и гимнастика её мало интересует.