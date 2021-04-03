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Заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько ушел из жизни

Sports.ruиещё 2
4 часа назад
Заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает агентство «Весь спорт».
Накануне стало известно, что Загорулько был госпитализирован в тяжелом состоянии – у него была онкология и COVID-19.
Самыми известными учениками Евгения Загорулько являются Андрей Сильнов, Тамара Быкова, Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Анна Чичерова, Вячеслав Воронин, Александр Шустов, Данил Лысенко.
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