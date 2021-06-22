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Легкоатлет Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил

ТАССиещё 5
22 июня 2021
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оправдала чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).
Шубенкова оправдали по допинговому делу
Фото: ТАССТАСС
В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от AIU, но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена.
Легкая атлетика,Сергей Шубенков,
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