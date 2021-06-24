Главу EWF обвинили в сокрытии допинговых нарушений

Президент Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) Хасан Аккус подозревается в сокрытии допинговых нарушений. Об этом 24 июня сообщили в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA).

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По версии ITA, в 2013 году Аккус, находясь на посту главы Турецкой федерации тяжёлой атлетики (TWF) попытался скрыть допинговые нарушения со стороны 17 турецких тяжелоатлетов.

ITA утверждает, что Аккус вступил в сговор с Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF) и просил, чтобы обвинения в отношении спортсменов были выдвинуты не IWF, а TWF, что позволило бы турецкой стороне и лично Аккусу избежать санкций, т.к. пи учитываются только нарушения, выявленные международной федерацией.

24 июня ITA опубликовало отчёт, в котором обвинения также выдвинуты в адрес экс-главы IWF Тамаша Аяна, вице-президента IWF и президента Румынской федерации тяжёлой атлетики Нику Влада.