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Главу EWF обвинили в сокрытии допинговых нарушений

ИА Regnumиещё 2
19 часов назад
Президент Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) Хасан Аккус подозревается в сокрытии допинговых нарушений. Об этом 24 июня сообщили в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA).
Главу EWF обвинили в сокрытии допинговых нарушений
Фото: EPAEPA
По версии ITA, в 2013 году Аккус, находясь на посту главы Турецкой федерации тяжёлой атлетики (TWF) попытался скрыть допинговые нарушения со стороны 17 турецких тяжелоатлетов.
ITA утверждает, что Аккус вступил в сговор с Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF) и просил, чтобы обвинения в отношении спортсменов были выдвинуты не IWF, а TWF, что позволило бы турецкой стороне и лично Аккусу избежать санкций, т.к. пи учитываются только нарушения, выявленные международной федерацией.
24 июня ITA опубликовало отчёт, в котором обвинения также выдвинуты в адрес экс-главы IWF Тамаша Аяна, вице-президента IWF и президента Румынской федерации тяжёлой атлетики Нику Влада.
В апреле 2021 года Аккус был избран президентом EWF на конгрессе организации в Москве.
Легкая атлетика,
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