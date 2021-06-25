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Чемпионат Европы по футболу 2020

Чемпионат России. Екатерина Конева победила в тройном прыжке

Sports.ru
9 часов назад
Турнир является отборочным к летним Олимпийским играм-2020 в Токио.
Чемпионат России: Екатерина Конева победила в тройном прыжке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Легкая атлетика
Чемпионат России
Женщины
Тройной прыжок
Примечание: результаты обновляются.
Легкая атлетика,Дарья Нидбайкина,Екатерина Конева,Наталья Евдокимова,
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