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Российская легкоатлетка дисквалифицирована на два года за допинг

Газета.Ruиещё 3
9 часов назад
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года чемпионку России среди молодежи в беге на 400 м Софию Шевнину за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости
РУСАДА приняло решение отстранить 20-летнюю легкоатлетку за нарушение п. 4.1 ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и п. 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода") Общероссийских антидопинговых правил.
Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 28 января 2021 года. В 2019 году Шевнина завоевала золото на чемпионате России среди молодежи. Также она взяла бронзу в этой дисциплине на юниорском первенстве страны. Ранее сообщалось, что четырех российских легкоатлетов дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.
Спортсмены из Чувашии Станислав Серов, Кирилл Григорьев, Марсель Шагалиев и Аркадий Николаев были отстранены за нарушение п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода").
Легкая атлетика,Станислав Серов,Кирилл Григорьев,
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