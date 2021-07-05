Российскую легкоатлетку дисквалифицировали

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года чемпионку России среди молодежи в беге на 400 м Софию Шевнину за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.

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РУСАДА приняло решение отстранить 20-летнюю легкоатлетку за нарушение п. 4.1 ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и п. 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода") Общероссийских антидопинговых правил.

Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 28 января 2021 года. В 2019 году Шевнина завоевала золото на чемпионате России среди молодежи. Также она взяла бронзу в этой дисциплине на юниорском первенстве страны. Ранее сообщалось, что четырех российских легкоатлетов дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.