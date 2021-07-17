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Отбывающий дисквалификацию британский бегун отправится на Олимпиаду в Токио

News.ru
52 минуты назад
Британский легкоатлет, выступающий в беге на дистанции 5000 метров, Эндрю Бутчарт отправится на Олимпиаду-2020 в Токио, несмотря на дисквалификацию сроком на 12 месяцев. Об этом сообщает The Guardian.
Дисквалификация не помеха: британский бегун отправится на ОИ в Токио
Фото: Iain McGuinness/Global Look PressIain McGuinness/Global Look Press
Ранее 29-летний бегун признался в подделке даты результатов тестов на коронавирус. В выпуске программы The Sunday Plodcast, который после скандала был удалён, Бутчарт рассказал, что перед вылетом домой из США он изменил дату на старом тесте во время подготовки к регистрации на рейс. Это произошло из-за задержки получения нового результата.
Его слова быстро распространились в СМИ, после чего последовала реакция Британской федерации лёгкой атлетики (UK Athletics). В своём заявлении, опубликованном на официальном сайте, организация обвинила спортсмена "в нарушении дисциплины со стороны UK Athletics за высказывания, способные опорочить лёгкую атлетику".
Отмечалось, что независимая дисциплинарная комиссия приняла решение запретить 29-летнему британцу запретить занятия лёгкой атлетикой сроком на 12 месяцев с отсрочкой на два года. Кроме того, на бегуна был наложен штраф в размере £5000.
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