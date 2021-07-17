Дисквалификация не помеха: британский бегун отправится на ОИ в Токио

Британский легкоатлет, выступающий в беге на дистанции 5000 метров, Эндрю Бутчарт отправится на Олимпиаду-2020 в Токио, несмотря на дисквалификацию сроком на 12 месяцев. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Iain McGuinness/Global Look Press Iain McGuinness/Global Look Press

Ранее 29-летний бегун признался в подделке даты результатов тестов на коронавирус. В выпуске программы The Sunday Plodcast, который после скандала был удалён, Бутчарт рассказал, что перед вылетом домой из США он изменил дату на старом тесте во время подготовки к регистрации на рейс. Это произошло из-за задержки получения нового результата.

Его слова быстро распространились в СМИ, после чего последовала реакция Британской федерации лёгкой атлетики (UK Athletics). В своём заявлении, опубликованном на официальном сайте, организация обвинила спортсмена "в нарушении дисциплины со стороны UK Athletics за высказывания, способные опорочить лёгкую атлетику".