Как в России отреагировали на оправдание пловцов Андрусенко и Кудашева

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Дело Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, временно отстранённых от соревнований Международной федерацией плавания (FINA) за нарушение допинговых правил, завершилось благополучно для российских пловцов. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил их апелляцию , таким образом допустив их до участия в Олимпийских играх в Токио.

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В России с воодушевлением восприняли эту новость, но, разумеется, больше остальных были рады сами спортсмены. По словам Андрусенко, новость о дисквалификации шокировала её, так как она была уверена в своей невиновности. Справиться со сложной ситуацией ей помогли родные, друзья и даже незнакомые люди, писавшие слова поддержки.

«Чувства двоякие. С одной стороны, даже не понимаю, с чем меня поздравляют, я ведь ничего не сделала, соревнований не выиграла. (Главный тренер сборной. — RT) Сергей Геннадьевич Чепик сказал: «Поздравляю не потому, что выигран суд, а потому, что твоя честь оправдана». Вот это правильно. Невиновных наказывать нельзя. В нашем мире, конечно, всякое случается, но вот здесь именно так», — цитирует Андрусенко РИА Новости.

В свою очередь, Кудашев признался ТАСС, что был уверен в положительном исходе разбирательства , хотя и боялся, что рассмотрение апелляции затянется, и это не позволит им поехать в Токио.

«Когда ты чистый спортсмен, тебе нечего бояться, но нервишки всё равно шалили. Заснул сегодня с трудом, но адвокат позвонил и обрадовал. Работал отдельно от команды, старался абстрагироваться, понимал, что всё должно закончиться положительно. В голове была мысль, что суд могут перенести, что разбирательство продолжится. Сейчас эмоции переполняют. Что было до — забыто, хочется выступить и показать себя в полную силу», — сказал Кудашев.

О временном отстранении спортсменов стало известно всего за неделю до старта Олимпиады. В FINA заявили, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило несоответствия их данных в системе LIMS. Причём предполагаемые нарушения датировались 2014—2015 годами. Учитывая то обстоятельство, что анализ базы Московской антидопинговой лаборатории был завершён в апреле 2020-го, произошедшее вызвало волну негодования.

Во Всероссийской федерации плавания (ВФП) выразили намерение доказать правоту Андрусенко и Кудашева в CAS, для чего была нанята группа российских и иностранных юристов. В их число вошли адвокаты Пол Грин и Мэттью Кайзер, ранее успешно защищавшие интересы легкоатлетки Дарьи Клишиной и велосипедиста Алексея Медведева.

CAS снял все обвинения, и FINA была вынуждена полностью признать этот вердикт , допустив пловцов до соревнований. Кроме того, организация выплатит обоим спортсменам компенсацию в размере 1500 швейцарских франков на покрытие судебных издержек.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что оправдательному решению предшествовала бо льшая ра бота, проделанная совместно с ВФП.

«Очень рад за Веронику и А лександра, а т акже за то, что с борная по плавани ю выступит в Токио в полном составе, в том числе в эстафетах. Ещё раз убедились, что чёткие, скоординированные действия могут обеспечить должную защиту прав атлетов даже в самые сжатые сроки», — заявил Поздняков.

В свою очередь, министр спорта РФ Олег Матыцин назвал объективным решение CAS, а также похвалил ВФП и адвокатов за оперативную реакцию и профессионализм.

«В подобных ситуациях важно системное взаимодействие с международными федерациями и грамотное, активное юридическое сопровождение. Главное, что обеспечено участие наших спортсменов на Олимпиаде в Токио. Желаю им здоровья, удачи и побед», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Президент ВФП Владимир Сальников также выразил удовлетворение тем, что пловцы смогут выступить на Играх. По его мнению, самым важным итогом дела является снятие со спортсменов обвинений.

«Их признали невиновными. Никаких ограничений, соответственно, нет тоже. Счастливы, что ситуация разрешилась, теперь спортсмены могут спокойно продолжить подготовку к Олимпийским играм, куда прилетят вместе с командой», — заявил Сальников.

А член президиума федерации Денис Панкратов рассказал о ещё одной неприятной стороне подобных ситуаций. По его словам, подозрения в нарушении антидопинговых правил провоцируют шквал критики в адрес спортсменов, хотя их вина не всегда бывает доказана.

«Люди не пытаются разобраться, начинают обвинять, выливать помои. Хорошо, что всё так быстро разрешилось. Ждём извинений от тех, кто уже успел позлословить. А так всё отлично. Очень жаль, что ребята напереживались», — посетовал Панкратов.

«Когда известие пришло, было нервно, но когда узнали, что вступили в борьбу за справедливость, понятное дело, переживали, но ждали спокойно. Ребята очень надеялись, что всё закончится хорошо. Мы ждали, что справедливость восторжествует, обвинения были необоснованные. Вероника и Александр прилетят вместе с командой в Токио. Ждали решения буквально каждый час, мы не отменяли ничего по их вылету», — сказал главный тренер.

Известный спортивный юрист Артём Пацев пояснил, что FINA не сможет инициировать продолжение дела против Андрусенко и Кудашева, так как решение CAS является окончательным.

«FINA просила применить дисквалификацию, временное отстранение было вынесено раньше, а сейчас было рассмотрение по существу. Все обвинения с наших пловцов сняты, и заодно временное отстранение. Так что, повторюсь, никаких разбирательств после Олимпийских игр не будет. Кейс закончен», — пояснил Пацев «Чемпионату».

На произошедшее отреагировали и в Госдуме. Бывший чемпион мира по боксу депутат Николай Валуе в предположил, что, несмотря на положительный исход дела пловцов, на этом провокации против россиян во время Олимпиады вряд ли закончатся, поэтому к ним нужно быть готовыми.

«Допуск наших отстранённых пловцов на Олимпиаду в Токио и снятие с них допинговых обвинений — безусловный успех ВФП. Большие молодцы, что смогли за такой короткий промежуток времени отстоять права наших спортсменов. Будем надеяться, что эта спланированная неспортивная ситуация не выбьет наших спортсменов из колеи, а наоборот, придаст дополнительной мотивации. Успехов им и удачи на Олимпиаде», — приводит слова Валуева Sport24.