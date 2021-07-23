Легкоатлетка Семеня и её девушка ждут второго ребёнка

«Десять пальцев на руках, десять пальцев на ногах. Наша семья растёт с любовью и благодатью. Эта драгоценная душа, которой бог решил нас благословить. Мы все с нетерпением ждём встречи с тобой!» — написала Семеня на своей странице в «Инстаграме».