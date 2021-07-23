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Олимпиада-2020

Легкоатлетка Семеня и её девушка ждут второго ребёнка

Чемпионат.com
1 час назад

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике из ЮАР Кастер Семеня сообщила о скором прибавлении в семействе. Её возлюбленная Виолет Расебойе находится на последних месяцах беременности.

Легкоатлетка Семеня и её девушка ждут второго ребёнка
Фото: InstagramInstagram

«Десять пальцев на руках, десять пальцев на ногах. Наша семья растёт с любовью и благодатью. Эта драгоценная душа, которой бог решил нас благословить. Мы все с нетерпением ждём встречи с тобой!» — написала Семеня на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Кастер Семени в «Инстаграме».

Семеня, у которой повышен уровень тестостерона, в 2015 году вступила в однополый брак со своей подругой. Пара уже растит дочь, родившуюся в 2020 году.

По новым правилам, вступившим в силу два года назад, Кастер сможет участвовать в соревнованиях, только если пройдёт гормональную терапию для снижения уровня тестостерона. Спортсменка считает это дискриминацией.

Легкая атлетика,Кастер Семеня,
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