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Олимпиада-2020

Хоркина обвинила белорусскую легкоатлетку в планировании скандала на Олимпиаде

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Хоркина обвинила белорусскую легкоатлетку в планировании скандала на Олимпиаде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина обвинила насильственно депортируемую с Олимпийских игр в Токио белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую в планировании скандала. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«У Тимановской в голове уже был план сделать какой-то скандал. Если ее под охраной везут, как она могла видео выложить? Если бы на нее так давили, то все бы отобрали. Здесь 50 раз бабка нашептала», — посчитала Хоркина. По ее мнению, в сборной Белоруссии потрясающая организация, а значит, они могли найти замену спортсменке.

Ранее 1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) убрал Тимановскую из заявки на соревнования. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную Белоруссии в насильственной депортации легкоатлетки из Токио.

При этом известно, что спортсменка не проходила регистрацию на рейс, вылетевший из Токио в Стамбул. Предположительно, она находится в полицейском участке в аэропорту Ханэда.

Тимановская подвергла критике спортивное руководство после того, как в оперативном порядке была включена в состав команды на эстафету. В официальном заявлении НОК решение исключить спортсменку из сборной связывают с эмоционально-психологическим состоянием Тимановской.

Легкая атлетика,Светлана Хоркина,Радиостанция "Говорит Москва",
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