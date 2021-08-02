Германия предложила визу депортируемой с Олимпиады белоруске

Власти Германии предложили визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской из-за попытки белорусских властей депортировать ее с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, спортсменка может попросить убежище у властей страны.

Фото: Aleksandra Szmigiel/Reuters Aleksandra Szmigiel/Reuters

Напомним, белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны.

Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место. В Белоруссию девушка возвращаться не хочет, так как опасается, что ее могут посадить в тюрьму. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.