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Олимпиада-2020

Германия предложила визу депортируемой с Олимпиады белоруске

Газета.Ruиещё 1
43 минуты назад

Власти Германии предложили визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской из-за попытки белорусских властей депортировать ее с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, спортсменка может попросить убежище у властей страны.

Германия предложила визу депортируемой с Олимпиады белоруске
Фото: Aleksandra Szmigiel/ReutersAleksandra Szmigiel/Reuters

Напомним, белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны.

Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место. В Белоруссию девушка возвращаться не хочет, так как опасается, что ее могут посадить в тюрьму. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее белорусская спортсменка пристыдила Тимановскую из-за ситуации вокруг нее на Олимпиаде.

Легкая атлетика,Олимпиада-2020,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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