Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

«Позорный конец»: в Минске отреагировали на скандал с Тимановской

News.ru
29 минут назад

Председатель государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт высказался о скандале в Токио с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Он назвал поступок спортсменки мерзким, сообщает by.tribuna.com.

Позорный конец: в Минске отреагировали на скандал с Тимановской
Фото: kristi_timanovskaya/instagram.comkristi_timanovskaya/instagram.com

Эйсмонт отметил, что бегунья оказалась не готова к выступлениям на Олимпиаде, но оказалась готова «молоть языком».

Похоже, самое противное выступление на Олимпиаде мы уже увидели. Без комментариев. И снова говорим про испанский стыд, когда говорит она, а почему-то неудобно нам. Хотя дали же шанс исправиться, — заявил глава медиахолдинга.

Он считает, что любой спортсмен ухватится за возможность выступить на Играх в ещё одной дисциплине, «но здесь, видимо, не про спорт». По его мнению, «дама немного забыла», что Олимпиада — не курорт.

И в целом такое ощущение, что летела Тимановская в Японию именно для всего этого дешёвого фарса, а не хорошего выступления. Абсолютно позорный конец карьеры, который она пытается привязать к политике, — подчеркнул Эйсмонт.

Скандал с Тимановской вспыхнул после её критики в адрес спортивных чиновников из Белоруссии. Легкоатлетка приехала в Токио, чтобы выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Когда оказалось, что белорусской команде не хватает спортсменок для участия в эстафете 4×400 метров, в состав включили Тимановскую, не известив её об этом. Легкоатлетке это не понравилось. Её решили вернуть на родину досрочно, однако в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции.

Ранее стало известно, что Кристина Тимановская может попросить убежища в Германии. Спортсменка вопреки решению тренерского штаба отказалась возвращаться на родину с Олимпиады в Токио. Другие СМИ проинформировали о намерениях Тимановской попросить убежища в Австрии. Сама спортсменка пообещала рассказать о своих планах через адвоката, заверив, что находится в безопасном месте.

Легкая атлетика,Олимпиада-2020,Иван Эйсмонт,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители