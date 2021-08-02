«Позорный конец»: в Минске отреагировали на скандал с Тимановской

Председатель государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт высказался о скандале в Токио с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Он назвал поступок спортсменки мерзким, сообщает by.tribuna.com.

Фото: kristi_timanovskaya/instagram.com kristi_timanovskaya/instagram.com

Эйсмонт отметил, что бегунья оказалась не готова к выступлениям на Олимпиаде, но оказалась готова «молоть языком».

Похоже, самое противное выступление на Олимпиаде мы уже увидели. Без комментариев. И снова говорим про испанский стыд, когда говорит она, а почему-то неудобно нам. Хотя дали же шанс исправиться, — заявил глава медиахолдинга.

Он считает, что любой спортсмен ухватится за возможность выступить на Играх в ещё одной дисциплине, «но здесь, видимо, не про спорт». По его мнению, «дама немного забыла», что Олимпиада — не курорт.

И в целом такое ощущение, что летела Тимановская в Японию именно для всего этого дешёвого фарса, а не хорошего выступления. Абсолютно позорный конец карьеры, который она пытается привязать к политике, — подчеркнул Эйсмонт.

Скандал с Тимановской вспыхнул после её критики в адрес спортивных чиновников из Белоруссии. Легкоатлетка приехала в Токио, чтобы выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Когда оказалось, что белорусской команде не хватает спортсменок для участия в эстафете 4×400 метров, в состав включили Тимановскую, не известив её об этом. Легкоатлетке это не понравилось. Её решили вернуть на родину досрочно, однако в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции.