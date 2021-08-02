Белорусский депутат назвал сочла подлостью действия Тимановской

Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Виталий Уткин назвал предательством и подлостью действия спортсменки Кристины Тимановской, которую ранее исключили из сборной. Об этом сообщает «СТВ».

«Поступок Кристины Тимановской нельзя характеризовать как спортивный. Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам», — заявил депутат.

Он добавил, что «с учетом того, что проводится в отношении Республики Беларусь, это могла быть заранее спланированная политическая акция».

Между тем Чехия предложила визу Тимановской, передает «Интерфакс — Запад». Глава МИД Якуб Кулганек сообщил, что чешское посольство в Токио готово оказать помощь спортсменке.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии исключил Тимановскую из сборной накануне забега на 200 метров на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано эмоционально-психологическое состояние спортсменки. Несколько дней назад Тимановская раскритиковала чиновников за то, что ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров без ее ведома.