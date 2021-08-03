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Олимпиада-2020

В МОК объявили о начале собственного расследования по делу Тимановской

Спорт-Экспрессиещё 2
5 часов назад

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что комитет начал собственное расследование по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Мы ожидаем отчет от Национального олимпийского комитета Белоруссии сегодня. Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить факты, всех, кто вовлечен в это дело. Это займет время», — приводит ТАСС слова Адамса.

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4х400 м без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

Также стало известно, что спортсменка получила гуманитарную визу Польши. Она планирует отправиться в Варшаву 4 августа.

Легкая атлетика,Марк Адамс,ИТАР-ТАСС,
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