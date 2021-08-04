Захарова назвала безумной реакцию западных СМИ на сборную России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумной реакцию зарубежных СМИ на выступление и успехи сборной России на Олимпийских играх в Токио.

«Мы все вместе читаем в западных СМИ вот эти безумные комментарии, статьи, материалы», – сказала она в ходе Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

По словам Захаровой, апогеем является сомнение западных журналистов в допустимости использования символики России у их русских коллег. Представитель МИД считает, что все это вызвано двумя факторами: неуспешными выступлениями спортсменов из ряда стран на Олимпиаде и стремлением придать соревнованиям политическую направленность.

«Многие спортсмены из целого ряда государств не выдерживают, не могут свой, видимо, не очень удачный опыт выступлений принять, и опять же начинается политизация», – заявила Захарова, передает «Царьград».