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Олимпиада-2020

Захарова назвала безумной реакцию западных СМИ на сборную России

Деловая газета "Взгляд"
5 часов назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумной реакцию зарубежных СМИ на выступление и успехи сборной России на Олимпийских играх в Токио.

«Мы все вместе читаем в западных СМИ вот эти безумные комментарии, статьи, материалы», – сказала она в ходе Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

По словам Захаровой, апогеем является сомнение западных журналистов в допустимости использования символики России у их русских коллег. Представитель МИД считает, что все это вызвано двумя факторами: неуспешными выступлениями спортсменов из ряда стран на Олимпиаде и стремлением придать соревнованиям политическую направленность.

«Многие спортсмены из целого ряда государств не выдерживают, не могут свой, видимо, не очень удачный опыт выступлений принять, и опять же начинается политизация», – заявила Захарова, передает «Царьград».

Ранее Захарова предположила, что скоро западные СМИ начнут критиковать россиян на Играх в Токио за то, что у них есть олимпийские кольца на флаге и форме.

Легкая атлетика,Мария Захарова,СБОРНАЯ РОССИИ,МИД,Царьград ТВ,РИА Новости,
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