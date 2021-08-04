Заразившаяся каратистка Чернышева пробудет на изоляции в Токио две недели

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Российская каратистка Анна Чернышева, заразившаяся коронавирусом, была помещена на двухнедельный карантин в Токио. Об этом ТАСС сообщил руководитель российской делегации Андрей Конокотин.

Ранее стало известно, что тест 19-летней спортсменки на коронавирус дал положительный результат. Чернышева должна была выступить на Олимпиаде в весовой категории до 55 кг в кумите.

"Взяли дополнительный тест, он был положительным. Ее отправили на изоляцию. Она пробудет на карантине, предположительно, две недели. Симптомов нет, тогда бы забрали в больницу", - сказал Конокотин.

Чернышевой 19 лет, она является действующей чемпионкой Европы. В 2018 году каратистка стала серебряным призером юношеских Олимпийских игр.