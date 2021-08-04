Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Заразившаяся каратистка Чернышева пробудет на изоляции в Токио две недели

ТАССиещё 7
6 часов назад

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Российская каратистка Анна Чернышева, заразившаяся коронавирусом, была помещена на двухнедельный карантин в Токио. Об этом ТАСС сообщил руководитель российской делегации Андрей Конокотин.

Ранее стало известно, что тест 19-летней спортсменки на коронавирус дал положительный результат. Чернышева должна была выступить на Олимпиаде в весовой категории до 55 кг в кумите.

"Взяли дополнительный тест, он был положительным. Ее отправили на изоляцию. Она пробудет на карантине, предположительно, две недели. Симптомов нет, тогда бы забрали в больницу", - сказал Конокотин.

Чернышевой 19 лет, она является действующей чемпионкой Европы. В 2018 году каратистка стала серебряным призером юношеских Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио является первой, в программу которой вошли соревнования по карате. Игры завершатся 8 августа.

Легкая атлетика,Анна Чернышева,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители