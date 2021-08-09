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Олимпиада-2020

Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность

ТАССиещё 3
45 минут назад

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая вместе с семьей находится в Польше, опасается за свою безопасность.

Тимановская призналась, что боится за свою безопасность
Фото: InstagramInstagram

"Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу", - сообщила в понедельник в интервью телеканалу NHK Тимановская, упомянув в этом отношении смерть главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова.

Легкоатлетка также заявила, что намерена поддержать своих соотечественников, продолжив спортивную карьеру. "Я хочу продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа", - подчеркнула Тимановская.

На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Атлетка заявила, что вывезти из Токио ее намеревались под давлением и она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего спортсменка вылетела через Вену в Варшаву.

Легкая атлетика,Олимпиада-2020,Виталий Шишов,Кристина Тимановская,
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