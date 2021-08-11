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Олимпиада-2020

Американская компания заблокировала аукцион с медалью, выставленной Тимановской

Газета.Ruиещё 13
46 минут назад

Американская компания eBay из-за большого трафика заблокировала аукцион спортсменки Кристины Тимановской из Белоруссии.

Компания eBay заблокировала аукцион с медалью Тимановской
Фото: InstagramInstagram

Напомним, ранее серебряная медаль Европейских игр 2019 года Тимановской появилась на аукционе eBay.

"9 августа участники аукциона готовы были заплатить за серебряную медаль Тимановской уже более $ 20 тыс. Количество просмотров страницы было огромным! И из-за этого eBay заблокировал аукцион. Сейчас мы ждем ответа от eBay о восстановлении лота", — говорится в Telegram-канале Белорусского фонда спортивной солидарности.

Стартовая цена награды была в размере 365 тыс. рублей. В объявлении отмечается, что вырученные деньги будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает оппозиционным спортсменам.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано "эмоционально-психологическим состоянием".

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

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