Компания eBay заблокировала аукцион с медалью Тимановской

Американская компания eBay из-за большого трафика заблокировала аукцион спортсменки Кристины Тимановской из Белоруссии.

Фото: Instagram Instagram

Напомним, ранее серебряная медаль Европейских игр 2019 года Тимановской появилась на аукционе eBay.

"9 августа участники аукциона готовы были заплатить за серебряную медаль Тимановской уже более $ 20 тыс. Количество просмотров страницы было огромным! И из-за этого eBay заблокировал аукцион. Сейчас мы ждем ответа от eBay о восстановлении лота", — говорится в Telegram-канале Белорусского фонда спортивной солидарности.

Стартовая цена награды была в размере 365 тыс. рублей. В объявлении отмечается, что вырученные деньги будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает оппозиционным спортсменам.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано "эмоционально-психологическим состоянием".