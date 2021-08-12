Олимпийская чемпионка Ласицкене не может получить визу в США

Олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене не может получить визу в США на этап "Бриллиантовой лиги". Об этом заявила сама спортсменка, отметив в историях своего Instagram Олимпийский комитет России, МИД, Марию Захарову и Министерство спорта.
С такой же проблемой столкнулась российская прыгунья Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро на прошедшей Олимпиаде.
"А вам Анжелика не говорила о проблеме? 21 августа этап "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, а виз у нас нет. И мы не знаем, как их сделать. Вот, может быть, кто-то поможет? Не хотелось бы пропускать эти этапы, все-таки столько сил потрачено, хочется показать красивые прыжки. Сезон завершать еще рано, он, можно сказать, только начинается, впереди много всего", — приводит слова Ласицкене "Матч ТВ".
Крайний срок вылета Ласицкене на этап "Бриллиантовой лиги" — 19 августа.
Ранее вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов прокомментировал совместную фотографию прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене.