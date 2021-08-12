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Олимпиада-2020

Олимпийская чемпионка Токио из России не может получить визу в США

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене не может получить визу в США на этап "Бриллиантовой лиги". Об этом заявила сама спортсменка, отметив в историях своего Instagram Олимпийский комитет России, МИД, Марию Захарову и Министерство спорта.

Олимпийская чемпионка Ласицкене не может получить визу в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С такой же проблемой столкнулась российская прыгунья Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро на прошедшей Олимпиаде.

"А вам Анжелика не говорила о проблеме? 21 августа этап "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, а виз у нас нет. И мы не знаем, как их сделать. Вот, может быть, кто-то поможет? Не хотелось бы пропускать эти этапы, все-таки столько сил потрачено, хочется показать красивые прыжки. Сезон завершать еще рано, он, можно сказать, только начинается, впереди много всего", — приводит слова Ласицкене "Матч ТВ".

Крайний срок вылета Ласицкене на этап "Бриллиантовой лиги" — 19 августа.

Ранее вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов прокомментировал совместную фотографию прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене.

Легкая атлетика,Мария Ласицкене,Игорь Лысов,Анжелика Сидорова,Мария Захарова,Минспорта,МИД,
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