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Олимпиада-2020

Посольство США отказалось комментировать ситуацию с визой для Ласицкене

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

В посольстве США отказались комментировать ситуацию с визой для Марии Ласицкене. Олимпийская чемпионка Токио не может получить визу в США на этап "Бриллиантовой лиги". Об этом заявила сама спортсменка, отметив в историях своего Instagram Олимпийский комитет России, МИД, Марию Захарову и Министерство спорта.

Посольство США отказалось комментировать ситуацию с визой для Ласицкене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С такой же проблемой столкнулась российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро на прошедшей Олимпиаде.

"Визовые процессы по закону США конфиденциальны, таким образом мы не можем обсуждать индивидуальные случаи", - заявили в посольстве США агентству"РИА Новости".

Крайний срок вылета Ласицкене на этап "Бриллиантовой лиги" — 19 августа.

При этом пресс-секретарь посольства Джейсон Ребхольц отметил, что проблема может быть связана с запретом российских властей нанимать посольствам персонал из местных граждан или граждан третьих стран.

"Эти меры влияют на нашу возможность оказывать консульские услуги американским гражданам в России, а также ограничивают возможности россиян, которые хотели бы посетить США для учебы, в рабочих или туристических целях", - заявил Ребхольц.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Токио из России не может получить визу в США.

Легкая атлетика,Мария Ласицкене,Анжелика Сидорова,Мария Захарова,Минспорта,МИД,РИА Новости,
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