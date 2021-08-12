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Олимпиада-2020

Британский призёр Игр в Токио дисквалифицирован за употребление запрещённого вещества

Чемпионат.comиещё 2
37 минут назад

Британский спринтер Чиджинду Уджа отстранён от соревнований после положительного результата допинг-теста на запрещённое вещество, сообщает ВВС.

Британский призёр Игр в Токио дисквалифицирован
Фото: CAMERON SPENCER/GETTY IMAGESCAMERON SPENCER/GETTY IMAGES

27-летний Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4х100 метров, которая в начале августа завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В допинг-пробе атлета были обнаружены запрещённые вещества остарин и S-23.

Также сообщается, что AIU начал дисциплинарное расследование в отношении ещё трёх спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Это грузинский толкатель ядра Беник Абрамян, бегун на средние дистанции Седдик Микоу из Бахрейна и кениец Марк Одиамбо.

В тесте Одиамбо найден стероид метастерон, у Абрамяна — сразу несколько запрещённых веществ, нарушением Микоу является переливание крови.

Олимпийские игры проходили в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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