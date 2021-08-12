Британский призёр Игр в Токио дисквалифицирован

Британский спринтер Чиджинду Уджа отстранён от соревнований после положительного результата допинг-теста на запрещённое вещество, сообщает ВВС.

Фото: CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES

27-летний Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4х100 метров, которая в начале августа завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В допинг-пробе атлета были обнаружены запрещённые вещества остарин и S-23.

Также сообщается, что AIU начал дисциплинарное расследование в отношении ещё трёх спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Это грузинский толкатель ядра Беник Абрамян, бегун на средние дистанции Седдик Микоу из Бахрейна и кениец Марк Одиамбо.

В тесте Одиамбо найден стероид метастерон, у Абрамяна — сразу несколько запрещённых веществ, нарушением Микоу является переливание крови.