Тимановская: буду приезжать в Белоруссию

"Даже если я буду выступать за сборную Польши, это никак не помешает мне приехать домой к родителям, встретиться с ними, съездить в любимые места в Минске. Если я сменю спортивное гражданство, то буду представлять Польшу, но Белоруссия — это все равно мой дом, я буду возвращаться туда снова и снова", - сказала Тимановская.