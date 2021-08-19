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Олимпиада-2020

Тимановская рассказала, что планирует приезжать в Белоруссию

Газета.Ruиещё 8
42 минуты назад

Легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что планирует приезжать в Белоруссию, передает "РБК-Спорт".

Тимановская: буду приезжать в Белоруссию
Фото: Krzysztof Hadrian/ReutersKrzysztof Hadrian/Reuters

"Даже если я буду выступать за сборную Польши, это никак не помешает мне приехать домой к родителям, встретиться с ними, съездить в любимые места в Минске. Если я сменю спортивное гражданство, то буду представлять Польшу, но Белоруссия — это все равно мой дом, я буду возвращаться туда снова и снова", - сказала Тимановская.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Как сообщили в НОК Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано "эмоционально-психологическим состоянием". Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе.

Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

4 августа она прилетела в Польшу. Ранее белорусская бегунья Кристина Тимановская высказалась о санкциях США в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Легкая атлетика,Кристина Тимановская,
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