Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше

«По ходу старта я думала, что может быть тяжело. Но, конечно, надежда на быстрые секунды была, о них я всегда думаю вне зависимости от ситуации. Но даже после 100 метров стало плохо — организм не обманешь. Он истощён и потерял ту форму, в которой был три недели назад. Пропали стартовая реакция, взрыв и скоростная выносливость. Три недели без тренировок — это очень много для спринта. Особенно без колодок.



Сейчас хочу отдохнуть. После соревнований пару часов приходила в себя и следующие полдня было плохо. Сейчас нужна пауза, а затем начну готовиться к новому сезону. И, конечно, хочется вернуться к привычному образу жизни здесь, в Польше», — цитирует Тимановскую «Газета.Ru».