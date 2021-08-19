Две российские легкоатлетки пропустят этап «Бриллиантовой лиги» в США

Российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, выигравшие золото и серебро соответственно на завершившихся Олимпийских играх в Токио, не смогут принять участие в ближайшем этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине, так как у них нет американской визы. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Aleksandra Szmigiel/Reuters Aleksandra Szmigiel/Reuters

21 августа в американском Юджине пройдет девятый этап "Бриллиантовой лиги" - главного регулярного соревнования на протяжении всего сезона для ведущих легкоатлетов мира. А вот имеющие нейтральный статус, а значит и допуск к соревнованиям, российские спортсменки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова принять участие в этом турнире не смогут. Причина довольно банальна: у блестяще выступивших на недавней Олимпиаде в Токио спортсменок отсутствует американская виза, получить ее в кратчайшие сроки не представляется возможным из-за ухудшения дипломатических отношений между Россией и США.

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"Мария не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине по причине того, что у нее нет американской въездной визы. Ее следующим стартом станет этап в Лозанне 26 августа", – рассказала менеджер Ласицкене Ольга Назарова.

"Анжелика пропустит этап Бриллиантовой лиги в Юджине. Она выступит 5 сентября на турнире в Падуе, потом – в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе 9 сентября. Завершит сезон 11 сентября турниром в Инсбруке", – отметил менеджер Сидоровой Павел Воронков.

Напомним, что обе спортсменки завоевали медали в Токио, кроме них никто из россиян не смог оказаться на пьедестале почета в легкой атлетике. Ласицкене в драматичной борьбе переиграла на Олимпийских играх в прыжках в высоту австралийку Николу Макдермотт и украинку Ярославу Магучих. Турнир складывался для много пропустившей из-за проблем с оформлением нейтрального статуса, а затем еще и получившей травму Ласицкене очень непросто. Сначала лучшая в мире прыгунья в высоту на протяжении последних пяти лет лишь с третьей попытки взяла в предварительных соревнованиях квалификационную высоту 1,95 м, а уже в финале она роняла планку в первых двух попытках на высоте 1,96 м. Взяв-таки ее с третьего раза, Мария затем прыгнула со второй попытки 1,98 м и вышла на третью позицию. Взяв двухметровую высоту со второй попытки, она поднялась в протоколе еще на одну строчку, 2,02 м ей покорились с первого раза. Теперь уже Ласицкене стала лидером соревнований, хотя Макдермотт тоже преодолела этот рубеж.

В борьбе оставалась и Магучих, перенесшая две свои попытки на планку 2,04 м. В итоге ни австралийка, ни украинка ее не взяли, а вот Ласицкене, и так выигрывавшая при таком раскладе, совершила удачную вторую попытку и убедительнейшим образом реализовала золотую олимпийскую мечту.

Очень близка была к золоту и Сидорова, которая долго лидировала в финале, взяв первые четыре высоты с первых попыток, у всех ее соперниц были большие проблемы. Однако постепенно распрыгались американка Кэти Наджотт и британка Холли Брэдшоу, также преодолевшие высоту 4,85 м с первого раза. Ну а дальше была игра нервов, в которой Наджотт, до того уступавшая Сидоровой по попыткам, взяла со второй 4,90, в то время как Брэдшоу завалила все три попытки. Занервничавшая россиянка, которая к моменту успешного прыжка Наджотт уже дважды сбивала планку, перенесла третью попытку на 4,95, но не взяла эту высоту и осталась второй, с серебром своей первой Олимпиады.

Что касается "Бриллиантовой лиги", то у Сидоровой в этом сезоне есть победа на этапе во Флоренции, и ее участию в финале в Цюрихе, который состоится в начале сентября, не угрожает даже пропуск этапа в Юджине.

А вот у Ласицкене не все так гладко. Она стала четвертой на первом этапе в британском Гейтсхеде, ставшим для нее вообще первым стартом за долгое время. А вот следующий этап, пятый, где соревновались прыгуньи в высоту, она пропустила из-за травмы. Теперь Ласицкене не выступит и в Юджине. Остается надеяться, что олимпийская чемпионка все-таки сможет еще добрать очков для попадания в финал и защитить свой чемпионский титул в "Бриллиантовой лиге", который она выигрывала четыре раза (в том числе в трех последних сезонах).