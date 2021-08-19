Легкоатлетка Сидорова отреагировала на отказ в визе США

«Я вспоминаю, как было три года назад, когда с американским посольством в Москве все еще было в порядке. Даже тогда быстро сделать визу — почти нерешаемая задача. Тогда я летала в Прагу, пробыла там неделю или даже восемь дней: пока попадешь в посольство, пока они рассмотрят, потом забирать паспорт.