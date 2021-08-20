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Олимпиада-2020

Чистякова стала чемпионкой России по пятиборью

RT на русском
2 часа назад

Анастасия Чистякова стала чемпионкой России по пятиборью в личном первенстве.

Чистякова стала чемпионкой России по пятиборью
Фото: Федерация современного пятиборья РоссииФедерация современного пятиборья России

Представляющая Московскую область спортсменка набрала 1359 очков. Серебро досталось Анне Буряк (1355), а бронза — Светлане Лебедевой (1345).

В командном первенстве победу одержала Москва, получившая в сумме 3934 очка (Виктория Новикова, София Козлова, Ксения Санева, Анна Махинько). Второй стала команда Московской области (3541), третьей — Санкт-Петербурга (3376).

Ранее олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов отреагировал на новость о том, что российская легкоатлетка Мария Ласицкене не смогла получить визу США для участия в этапе Бриллиантовой лиги.

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