Проезд запрещен: США лишили Ласицкене шанса выступить на престижном турнире

На Олимпиаде в Токио прыгунья в высоту Мария Ласицкене взяла во многом сенсационное золото, но радость от красивой победы быстро сменилась разочарованием от действий американских властей. Спортсменку не пустили на престижные соревнования — этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине, просто не дав ей въездную визу США. Рассказываем подробнее о произошедшем.
Сразу после триумфа в Токио Ласицкене рассказала о трудностях с получением въездной визы США, но тогда болельщики и спортивная общественность находились в эйфории от победы и не особо обратили внимание на её слова.
Однако СМИ через несколько дней начали напоминать о проблеме спортсменки. Одну из таких новостей Ласицкене репостнула в Instagram, отметив официального представителя МИД Марию Захарову, сам МИД, Олимпийский комитет России и Министерство спорта.
Видимо, легкоатлетка рассчитывала, что такая мощная «бригада» с лёгкостью решит ее проблемы, но времена нынче не те. На обращение россиянки публично отреагировало только Минспорта. Там заявили, что ничего не знали о планирующейся поездке Ласицкене в США, но совместно с МИД попробуют «разрулить» ситуацию.
К сожалению, решить вопрос не получилось, и за пару дней до стартующих 21 августа соревнований стало понятно, что россиянка проезжает мимо престижного старта. Вместе с ней возможности выступить в Юджине по аналогичной причине лишилась прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. На Олимпиаде в Токио спортсменка завоевала серебряную медаль, в США она явно могла бы побороться за победу.
Политическое шоу
Никакой официальной позиции по случившемуся власти США, конечно же, не обозначили, поэтому россиянам пришлось строить догадки. Версий было немного.
Тренер Ласицкене Геннадий Габрилян связал произошедшее с политикой. По его словам, сейчас в США проблематично въехать любым гражданам России не из числа дипломатов. К сожалению, для спортсменов не сделали исключения.
Обойти вниманием ситуацию, конечно же, не мог самый цитируемый в России журналист последних месяцев Дмитрий Губерниев. Ведущий «Матч ТВ» высказал мнение, что из-за случившегося больше всех проиграют организаторы турнира, ведь болельщики на стадионе и у телеэкранов не смогут посмотреть на звёзд мировой легкой атлетики.
Это назло мамам в штате Алабама люди, которые принимали решение, отморозили себе уши. Ну вот кому от этой ситуации стало лучше? Это свинство, это неуважение к болельщику. Давайте так скажу: это неуважение к американскому болельщику, влюблённому в лёгкую атлетику, потому что американский спорт зиждется и на плавании, и на лёгкой атлетике, — заявил Губерниев.
О ситуации также высказался олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов. Он тоже не смог придумать какого-то оригинального объяснения действиям властей США. Спортсмен пожаловался на чрезмерную политизированность спорта, а отказ давать визу российским легкоатлеткам связал со слабостью американцев, которые искусственным образом пытаются убрать с дороги конкурентов.
Последствия
Пропуск турнира в Юджине может серьезно ударить по кошельку Ласицкене. Заработки спортсменки нельзя сравнить даже с зарплатой сидящего в запасе футболиста клуба РПЛ, поэтому каждый старт, особенно коммерческий, очень важен для россиянки.
Сейчас Ласицкене занимает восьмое место в общем зачёте «Бриллиантовой лиги», а в финал соревнований, где разыграют приз в $30 тыс., попадут лишь шесть лучших спортсменок. Теперь для решения этой задачи у россиянки вместо четырех осталось три этапа.
У Сидоровой с попаданием в финал дела обстоят гораздо лучше. В её дисциплине участники решающих соревнований уже определились, и россиянка попала в их число. Однако из борьбы за $10 тыс призовых в Юджине россиянка также выбыла.
Действия властей США создали опасный прецедент. Теоретически, российские спортсмены могли подать документы чуть позже установленного срока или нарушить еще какие-то формальные инструкции, но, пожалуй, в таком случае стоило сделать для них исключение. Не пускать спортсменов на соревнования — последнее дело, эта практика переносит нас куда-то в разгар «холодной войны», хотя и тогда советские спортсмены ездили в западные страны, где успешно выступали.
Если такие же ситуации, как с Ласицкене и Сидоровой, будут происходить снова, россияне наверняка перейдут к ответным действиям. Как же не хочется, чтобы спорт окончательно превратился в политический балаган с находящимися в заложниках спортсменами.