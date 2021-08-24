«В России народ жестче»: легкоатлет Волков о переезде с сыном в Белоруссию

Это реальная проблема, в любой момент можно напороться. Могут убить, могут сделать инвалидом. У Матвея друг — КМС по плаванию — попался им, руку сломали просто так. К хорошему адаптируешься быстро: у нас народ сильно жёстче, а в Беларуси я просто отдыхаю, — сказал Волков.