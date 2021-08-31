Российского триатлониста исключили из сборной из‑за подозрения в допинге

В Федерации триатлона России (ФТР) рассказали, что подозреваемый в употреблении допинга Александр Брюханков исключен из сборной и отстранен от работы в составе президиума организации, сообщает Газета.ru.

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Спортсмена подозревают в нарушении пункта 2.1 антидопинговых правил («наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Брюханкову грозит дисквалификация на четыре года, а все результаты спортсмена с момента взятия пробы могут быть аннулированы.