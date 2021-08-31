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Олимпиада-2020

Российского триатлониста исключили из сборной из‑за подозрения в допинге

РИАМО
1 час назад

В Федерации триатлона России (ФТР) рассказали, что подозреваемый в употреблении допинга Александр Брюханков исключен из сборной и отстранен от работы в составе президиума организации, сообщает Газета.ru.

Российского триатлониста исключили из сборной из‑за подозрения в допинге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмена подозревают в нарушении пункта 2.1 антидопинговых правил («наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Брюханкову грозит дисквалификация на четыре года, а все результаты спортсмена с момента взятия пробы могут быть аннулированы.

«В отношении тренера спортсмена уже проводится отдельное расследование», — говорится в сообщении.

Легкая атлетика,Александр Брюханков,Газета.Ru,
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