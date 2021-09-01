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Олимпиада-2020

Россиянин выиграл золото Паралипиады в беге и обновил мировой рекорд

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Российский паралимпиец Андрей Вдовин выиграл золотую медаль в беге на 400 метров на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин победил на Паралимпиаде с мировым рекордом
Фото: Athit Perawongmetha / ReutersAthit Perawongmetha / Reuters

Результат спортсмена составил 49,34 секунды. Вдовин он обновил мировой рекорд, который был установлен им же в ноябре 2019 года, тогда он преодолел дистанцию за 50,45 секунды. Второе место занял американец Ник Мэйхью с результатом 50,26 секунды, третьим стал россиянин Чермен Кобесов, его показатель составил 50,44 секунды.

Ранее российский паралимпиец Денис Гнездилов взял золото Паралимпиады в Токио в толкании ядра среди спортсменов ростом не выше 130 сантиметров, установив мировой рекорд с результатом 11,16 метра. Еще один россиянин Дмитрий Душкин занял пятое место с результатом 10,39 метра.

Легкая атлетика,Денис Гнездилов,Чермен Кобесов,Андрей Вдовин,
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