Россиянин победил на Паралимпиаде с мировым рекордом

Российский паралимпиец Андрей Вдовин выиграл золотую медаль в беге на 400 метров на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Athit Perawongmetha / Reuters

Результат спортсмена составил 49,34 секунды. Вдовин он обновил мировой рекорд, который был установлен им же в ноябре 2019 года, тогда он преодолел дистанцию за 50,45 секунды. Второе место занял американец Ник Мэйхью с результатом 50,26 секунды, третьим стал россиянин Чермен Кобесов, его показатель составил 50,44 секунды.