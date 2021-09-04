Россиянин установил новый рекорд на Паралимпиаде

Российский спортсмен Дмитрий Сафронов завоевал золото на Паралимпиаде в Токио в беге на 200 метров, установив новый мировой рекорд с результатом 23 секунды. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

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Бронзу взял также российский спортсмен Артем Калашян, который преодолел дистанцию за 23,75 секунды. На втором месте — украинец Игорь Цветков с результатом 23,25 секунды.

Ранее 1 сентября россияне завоевали шесть золотых медалей на Паралимпиаде. Победами отметились пловцы Андрей Калина, Мария Павлова и Виктория Ищулова, велогонщик Руслан Кузнецов, а также легкоатлеты Андрей Вдовин и Галина Липатникова.