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Олимпиада-2020

Россиянин завоевал золото в беге на Паралимпиаде и установил новый рекорд

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Российский спортсмен Дмитрий Сафронов завоевал золото на Паралимпиаде в Токио в беге на 200 метров, установив новый мировой рекорд с результатом 23 секунды. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Россиянин установил новый рекорд на Паралимпиаде
Фото: ReutersReuters

Бронзу взял также российский спортсмен Артем Калашян, который преодолел дистанцию за 23,75 секунды. На втором месте — украинец Игорь Цветков с результатом 23,25 секунды.

Ранее 1 сентября россияне завоевали шесть золотых медалей на Паралимпиаде. Победами отметились пловцы Андрей Калина, Мария Павлова и Виктория Ищулова, велогонщик Руслан Кузнецов, а также легкоатлеты Андрей Вдовин и Галина Липатникова.

В активе сборной России 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. Команда находится на втором месте в общем зачете Паралимпиады. Соревнования завершатся 5 сентября.

Легкая атлетика,Игорь Цветков,Андрей Калина,Руслан Кузнецов,Мария Павлова,Дмитрий Сафронов,Андрей Вдовин,СБОРНАЯ РОССИИ,Lenta.ru,
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