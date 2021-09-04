Сборная России обогнала США в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России поднялась на третье место в общем медальном зачете Паралимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего в активе российской команды 36 золотых наград. Россияне обогнали сборную США, на счету которых 35 золотых медалей. Лидерство в медальном зачете с 93 победами обеспечила себе команда Китая. Вторыми идут британцы (41 золотая награда).